Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником осуществлен c Байконура

19.04.18 08:37

© РИА Новости. Алексей Филиппов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России, стартовала в четверг с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур", - сказали в пресс-службе.

Разгонный блок "Бриз-М" с космическим аппаратом военного назначения штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", стартовавшей с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны России.

"В 1:22 мск головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны РФ, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в военном ведомстве.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" займет несколько часов, добавили в Минобороны РФ. Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 1: 12 мск.