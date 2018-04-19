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19.04.18 08:37
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником осуществлен c Байконура
"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур", - сказали в пресс-службе.
Разгонный блок "Бриз-М" с космическим аппаратом военного назначения штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", стартовавшей с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"В 1:22 мск головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны РФ, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в военном ведомстве.
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" займет несколько часов, добавили в Минобороны РФ. Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 1: 12 мск.
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