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19.04.18 08:48

Уголовные дела о халатности чиновников возбуждены на Колыме после обращения главы Счетной палаты РФ

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Магаданской области после обращения Счетной палаты (СП) РФ проводят проверки по фактам нарушений закона при использовании бюджетных средств, направленных на работу системы управления водными ресурсами региона.

Следственное управление СКР по Магаданской области сообщило, что после обращения председателя СП РФ Татьяны Голиковой о выявленных в этой сфере нарушениях проводятся доследственные проверки по признакам мошенничества, халатности, незаконного предпринимательства.

"В настоящее время по двум сообщениям в отношении должностных лиц мэрии города Сусумана и администрации Сусуманского городского округа возбуждены два уголовных дела по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Также следователи изучают установленные аудиторами нарушения, допущенные по государственным и муниципальным контрактам заказчиками и подрядчиками при проведении работ на дамбах в Сусуманском, Ольском, Тенькинском, Среднеканском городских округах и в Магадане.

Следователи дадут оценку оценка действиям чиновников, подписывавших акты приемки выполненных работ, принимавших решения об оплате работ, которые, по мнению СП РФ, не были выполнены, либо выполнены не в полном объеме.

Ранее на сайте СП РФ сообщалось, что аудиторы установили, что при строительстве и ремонте дамб на реках Берелех, Ола, Каменушка в Магаданской области заказчики, в том числе муниципальные, оплатили невыполненные работы на 46 млн руб. Кроме того, при проверке были выявлены признаки нецелевого использования 37 млн руб., а также ряд других нарушений.

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