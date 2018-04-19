Почти 90% всей площади природных пожаров в России приходится на Приамурье

19.04.18 08:59

© РИА Новости. Анна Огородник

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Природные пожары за минувшие сутки охватили в России свыше 85 тыс. гектаров, из которых почти 90% приходится на Амурскую область.

Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки на территории России действовало 55 лесных пожаров на площади 85,4 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению.

Из них 16 пожаров бушевали на землях лесного фонда (75,5 тыс. га) Амурской области, где действует режим ЧС. Один пожар в Приамурье зафиксирован на землях обороны и безопасности (1 тыс. га, Завитинское МО), один в Хинганском заповеднике (2 тыс. га). Еще два пожара (185 га) действовали на землях иных категорий - Свободненский и Бурейский районы.

В Забайкальском крае действовало 23 пожара на землях лесного фонда (5,4 тыс. га), в Хабаровском крае - девять пожаров (1,2 тыс. га), в Приморье - два лесных пожара (70 га) и один пожар действовал на землях лесного фонда Еврейской автономной области (10 га).

Для тушения привлекалось 2 тыс. человек, 392 единицы техники и четыре воздушных судна. В Амурской области задействованы 94 парашютиста-десантника федеральной Авиалесоохраны.