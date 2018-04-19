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19.04.18 09:06

Сахалинские власти надеются, что правительство РФ не будет больше изымать нефтегазовые доходы региона

© РИА Новости. Алексей Никольский
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти выражают надежду, что правительство РФ больше не будет изымать у региона нефтегазовые доходы, и продолжают работу с федеральными министерствами, чтобы вернуть часть уже изъятых средств, сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в четверг депутатам областной думы.

"Думаю, что подобное повторяться не будет", - сказал он, отвечая на опасения депутатов, что федеральный центр в очередной раз может изъять у региона нефтегазовые доходы.

"Думаю, что правительство РФ сделало определенные выводы, что нельзя без региона принимать такие решения. Мы (правительство региона - ИФ) продолжим работу с профильными федеральными министерствами с тем, чтобы эти деньги (изъятые ранее по проекту "Сахалин-2" - ИФ) возвращались в регион. Не снимаю этот вопрос и продолжаю им заниматься", - отметил глава региона.

Он призвал и облдуму участвовать в процессе возвращения перераспределенных денег проекта "Сахалин-2".

Депутаты напомнили, что данные финансовые средства правительство РФ изъяло у региона по причине их неосвоения областной властью. Они поинтересовались, был ли кто-то в областном правительстве наказан за это. На что О. Кожемяко ответил, что "кое-кто из чиновников в правительстве региона уже не работает".

Он также разъяснил, что в 2015 году областной бюджет получил рекордные доходы (в основном от нефтегазовой отрасли - ИФ), тогда доходная часть областного бюджета составила 205 млрд рублей с бюджетной обеспеченностью более 400 тыс. рублей на 1 жителя региона.

"Конечно, эти излишки денежных средств были у всех на виду. Для нас это было неожиданностью. Невозможно за год такую сумму освоить! Вы не выплатите же зарплату за год вперед, не выдадите аванс строителям с тем, чтобы они потом построили какие-то объекты, на которых нет проектно-сметной документации, не проведены конкурсы на проектирование и строительство", - пояснил губернатор.

По его словам, в тех условиях областная власть постаралась максимально вложить эти деньги в экономику, в том числе в местные государственные предприятия, например, докапитализировав совхозы под проекты развития сельского хозяйства.

Деньги были заложены в бюджет Сахалинского ипотечного агентства на строительство социального жилья и выдачу дешевых ипотечных кредитов, в проектирование и строительство пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска, в бюджет Корпорации развития Сахалинской области для господдержки инвестиционных проектов региона, на строительство паромов и Сахалинской ГРЭС-2 (в виде займов) и прочее.

Держать оставшиеся крупные денежные средства в резервном фонде (в так называемой "подушке безопасности"), по словам губернатора, региону никто бы не дал. В результате эти средства были перераспределены в федеральный бюджет. Региональной власти удалось убедить федеральную власть вернуть 50% перераспределенных средств, эти деньги пойдут на финансирование строительства 101 объекта, важных для региона (в том числе больницы и школы). Областные власти сейчас пытаются расширить этот список другими социально-значимыми объектами.

При этом губернатор отметил, что даже для освоения денежных средств, которые федеральный центр готов вернуть региону на строительство 101 объекта, "потребуется немало усилий, не только областной власти, но и муниципалитетов", чтобы контракты по данным стройкам не оказались сорванными по разным причинам, в том числе по вине подрядчиков.

Как сообщалось, в октябре 2017 года были внесены поправки в бюджетное законодательство РФ. Согласно им, с 2018 года меняется схема распределения налога на прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2": 75% доходов зачисляется в федеральный бюджет, 25% - в областной (до этого действовала противоположная схема: 75% - в областной бюджет и 25% - в федеральный).

В марте 2018 года министр развития Дальнего Востока Александр Галушка сообщал журналистам, что за три года (2018-2020 годы) регион получит более 26 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов на социальное обустройство точек роста.

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