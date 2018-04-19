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19.04.18 09:17
Тигрица с двумя котятами показалась перед фотоловушками в Сихотэ-Алинском заповеднике
Специалисты отмечают, что сейчас котятам около пяти месяцев - до этого момента мама-тигрица прятала их в отдаленных участках заповедника, где нет автоматических камер, сообщается на сайте программы "Амурский тигр".
Пресс-служба отмечает, что оба тигренка Миры - мужского пола.
"Присутствие в заповеднике тигрят говорит о том, что с группировкой тигров все нормально. Им достаточно пищи в заповеднике, их никто не тревожит, они могут растить своё потомство", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника Светланы Сутыриной.
Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра во всем дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.
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