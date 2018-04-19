Тигрица с двумя котятами показалась перед фотоловушками в Сихотэ-Алинском заповеднике

19.04.18 09:17

© РИА Новости. Александр Полегенько

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Сихотэ-Алинского биосферного заповедника в Приморье получили кадры фотоловушек, где амурская тигрица Мира появилась с двумя тигрятами.

Специалисты отмечают, что сейчас котятам около пяти месяцев - до этого момента мама-тигрица прятала их в отдаленных участках заповедника, где нет автоматических камер, сообщается на сайте программы "Амурский тигр".

Пресс-служба отмечает, что оба тигренка Миры - мужского пола.

"Присутствие в заповеднике тигрят говорит о том, что с группировкой тигров все нормально. Им достаточно пищи в заповеднике, их никто не тревожит, они могут растить своё потомство", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника Светланы Сутыриной.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра во всем дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.