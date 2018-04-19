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19.04.18 09:46

Число жертв автоаварии с легковушкой и микроавтобусом под Омском увеличилось до пяти

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Женщина, госпитализированная после ДТП с легковым автомобилем и пассажирской "Газелью" во вторник на трассе Любино - Красный Яр под Омском, скончалась в больнице, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

"Пассажирка легкового автомобиля была доставлена в Любинскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, без сознания, в среду врачи говорили, что положительной динамики нет. Сегодня в пятом часу утра она умерла", - сказала С.Оспенникова.

На месте аварии погибли три человека, еще один скончался вскоре в больнице. Умершая в четверг женщина, таким образом, стала пятой жертвой аварии.

На данный момент в медицинских учреждениях остаются четверо пострадавших в результате автоаварии.

"Они изначально были госпитализированы в Любинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Позже они были транспортированы в Омск. Трое находятся в областной клинической больнице, один пострадавший - в клиническом медико-хирургическом центре. У них закрытые черепно-мозговые травмы и скелетная травма. Их жизням ничего не угрожает", - уточнила С.Оспенникова.

Легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулся с пассажирской "Газелью", следовавшей по маршруту "Любино - Омск", днем 17 апреля. Три человека (два пассажира легковушки, в том числе ребенок, и водитель) погибли на месте, еще одна пассажирка микроавтобуса позже скончалась в больнице. Пострадали также четыре пассажира маршрутки.

В данный момент расследуется уголовное дело по ч. 5 ст 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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