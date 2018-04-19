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19.04.18 09:57

Красноярский край выделил 97 млн рублей на запуск интернета в 29 отдаленных поселках в 2018 году

© РИА Новости. Руслан Кривобок
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края в 2018 году выделило 96,7 млн рублей на развитие сетей сотовой связи и интернета в отдаленных населенных пунктах, сообщается на официальном сайте региональных органов власти.

"В нынешнем году субсидии на развитие услуг распределялись по конкурсу. От муниципалитетов поступило 138 заявок, 114 из них одобрены конкурсной комиссией. До конца 2018 года интернет появится в 29 поселках и деревнях. Доступ к современным услугам связи получат порядка 30 тыс. человек", - пояснили "Интерфаксу" в региональном агентстве информатизации и связи.

Методы обеспечения доступа к услугам связи будут применяться разные, в зависимости от конкретной ситуации. Например, в деревне Шивера Абанского района установят спутниковую станцию с функцией раздачи Wi-Fi. В поселке Раздольное Большемуртинского района планируется построить специальную антенну и базовую станцию.

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