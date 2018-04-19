"ИрАэро" первой получит серийный самолет МС-21, контракт подписан - Левченко

19.04.18 10:08

© РИА Новости. Владимир Смирнов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - "Корпорация "Иркут" и авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске и Омске) подписали контракт на поставку первого лайнера МС-21, который будет серийно собран на Иркутском авиазаводе (входит в "Иркут"), сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе ежегодного послания Законодательному собранию в четверг.

"Мы договорились с "Объединенной авиастроительной корпорацией", что первый серийно построенный самолет МС-21 будет работать в Иркутской области. Соответствующий контракт подписан с "ИрАэро", - сказал он.

Губернатор также добавил, что второй летный экземпляр МС-21 в настоящее время проходит наземные испытания на Иркутском авиазаводе, в мае начнутся летные испытания. Сейчас, по словам С.Левченко, завод занимается изготовлением деталей для первых пяти серийных МС-21.

"К 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 году - 35 машин, к 2026 году - выход на максимальный объем", - добавил губернатор.

О том, что "ИрАэро" может получить первый серийный МС-21, С.Левченко впервые сообщил в декабре 2017 года. По его словам, корпорация "Иркут" намерена также построить в Иркутске тренажер для переучивания пилотов на новый тип российского лайнера.

МС-21 собирается на Иркутском авиазаводе, входящем в "Иркут". В настоящее время первый опытный образец лайнера проходит испытания, всего опытных образцов будет четыре. Как сообщалось ранее, первые летные образцы завод намерен собрать в 2019 году.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК"). Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. Кроме того предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400 - на 200 пассажиров и более. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года - увеличить производство до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации. В настоящее время у "Иркута" подписаны твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21: с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервис" (85 самолетов), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро".

У "ИрАэро" ранее был подписан твердый контракт с "Иркутом" на поставку десяти МС-21.