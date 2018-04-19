Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
  
Нападение в школе: башкирский школьник напал на одноклассников и преподавателя
   
Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
19.04.18 10:08

"ИрАэро" первой получит серийный самолет МС-21, контракт подписан - Левченко

© РИА Новости. Владимир Смирнов
19 апреля. Interfax-Russia.ru - "Корпорация "Иркут" и авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске и Омске) подписали контракт на поставку первого лайнера МС-21, который будет серийно собран на Иркутском авиазаводе (входит в "Иркут"), сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе ежегодного послания Законодательному собранию в четверг.

"Мы договорились с "Объединенной авиастроительной корпорацией", что первый серийно построенный самолет МС-21 будет работать в Иркутской области. Соответствующий контракт подписан с "ИрАэро", - сказал он.

Губернатор также добавил, что второй летный экземпляр МС-21 в настоящее время проходит наземные испытания на Иркутском авиазаводе, в мае начнутся летные испытания. Сейчас, по словам С.Левченко, завод занимается изготовлением деталей для первых пяти серийных МС-21.

"К 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 году - 35 машин, к 2026 году - выход на максимальный объем", - добавил губернатор.

О том, что "ИрАэро" может получить первый серийный МС-21, С.Левченко впервые сообщил в декабре 2017 года. По его словам, корпорация "Иркут" намерена также построить в Иркутске тренажер для переучивания пилотов на новый тип российского лайнера.

МС-21 собирается на Иркутском авиазаводе, входящем в "Иркут". В настоящее время первый опытный образец лайнера проходит испытания, всего опытных образцов будет четыре. Как сообщалось ранее, первые летные образцы завод намерен собрать в 2019 году.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК"). Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. Кроме того предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400 - на 200 пассажиров и более. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года - увеличить производство до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации. В настоящее время у "Иркута" подписаны твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21: с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервис" (85 самолетов), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро".

У "ИрАэро" ранее был подписан твердый контракт с "Иркутом" на поставку десяти МС-21.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.18 11:51
Пять пересадочных узлов появятся на новом участке "желтой" ветки московского метро
.
  19.04.18 10:50
Выплаты донорам Москвы должны быть увеличены на 20% - Собянин
.
  19.04.18 10:40
Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за открытия ММКФ
.
  19.04.18 10:31
Фестиваль "Московская весна A Cappella" откроется 27 апреля
.
  18.04.18 15:49
Морозы и небольшой снег ожидаются в столице на следующей неделе
.
  18.04.18 13:36
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе 19 апреля из-за сильного ветра
.
  18.04.18 13:04
Мосгордума утвердила соглашение с госсоветом Крыма
.
  18.04.18 12:31
Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая
.
  18.04.18 10:17
Московские магазины перед майскими праздниками проверят на незаконную продажу алкоголя
.
  18.04.18 10:14
Спецраздел "Мэр, у меня идея" откроется на портале "Наш город" - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket