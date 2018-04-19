Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
  
Суд запретил: Роскомнадзор блокирует Telegram и ресурсы, помогающие ему
   
Внедорожный седан: "АвтоВАЗ" презентовал новую версию Vesta Cross
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
19.04.18 10:19

Бассейн в алтайском Бийске, где обрушился полоток во время детской тренировки, закрыт

© РИА Новости. Александр Гальперин
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи обнаружили технические ошибки при обустройстве потолка в бассейне "Дельфин" Бийска (Алтайский край), где кусок конструкции обрушился во время детской тренировки, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель регионального СУ СК РФ Евгений Долгалев.

"В настоящее время бассейн закрыт по причине того, что его просто невозможно эксплуатировать дальше из соображений безопасности. Занятия там больше не проводятся. Пока в рамках проверки удалось выяснить, что были допущены технические ошибки при обустройстве подвесного потолка: не было вентиляции, в связи с чем между конструкциями начались определенные процессы, и отвалился кусок штукатурки", - сказал Е.Долгалев.

Он отметил, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, 3 апреля в Бийске во время тренировки школьников в бассейне "Дельфин" с потолка в воду упал кусок конструкции. Обломок прорвал натяжной потолок. Никто из детей не пострадал. По данному факту была начата доследственная проверка. Следователи намерены дать оценку работе сотрудников бассейна, ответственных за обеспечение безопасности посетителей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.18 11:51
Пять пересадочных узлов появятся на новом участке "желтой" ветки московского метро
.
  19.04.18 10:50
Выплаты донорам Москвы должны быть увеличены на 20% - Собянин
.
  19.04.18 10:40
Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за открытия ММКФ
.
  19.04.18 10:31
Фестиваль "Московская весна A Cappella" откроется 27 апреля
.
  18.04.18 15:49
Морозы и небольшой снег ожидаются в столице на следующей неделе
.
  18.04.18 13:36
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе 19 апреля из-за сильного ветра
.
  18.04.18 13:04
Мосгордума утвердила соглашение с госсоветом Крыма
.
  18.04.18 12:31
Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая
.
  18.04.18 10:17
Московские магазины перед майскими праздниками проверят на незаконную продажу алкоголя
.
  18.04.18 10:14
Спецраздел "Мэр, у меня идея" откроется на портале "Наш город" - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket