Бассейн в алтайском Бийске, где обрушился полоток во время детской тренировки, закрыт

19.04.18 10:19

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи обнаружили технические ошибки при обустройстве потолка в бассейне "Дельфин" Бийска (Алтайский край), где кусок конструкции обрушился во время детской тренировки, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель регионального СУ СК РФ Евгений Долгалев.

"В настоящее время бассейн закрыт по причине того, что его просто невозможно эксплуатировать дальше из соображений безопасности. Занятия там больше не проводятся. Пока в рамках проверки удалось выяснить, что были допущены технические ошибки при обустройстве подвесного потолка: не было вентиляции, в связи с чем между конструкциями начались определенные процессы, и отвалился кусок штукатурки", - сказал Е.Долгалев.

Он отметил, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, 3 апреля в Бийске во время тренировки школьников в бассейне "Дельфин" с потолка в воду упал кусок конструкции. Обломок прорвал натяжной потолок. Никто из детей не пострадал. По данному факту была начата доследственная проверка. Следователи намерены дать оценку работе сотрудников бассейна, ответственных за обеспечение безопасности посетителей.