Фестиваль "Московская весна A Cappella" откроется 27 апреля

19.04.18 10:31

© РИА Новости. Владимир Вяткин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Весенний творческий фестиваль "Московская весна A Cappella" пройдет в столице второй раз с 27 апреля по 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете мероприятия в четверг.

"Главным событием московской весны в этом году вновь станет одноименный международный конкурс акапельного пения: на площадках по всему городу москвичей и туристов каждый день ждут сотни концертов лучших исполнителей и вокальных коллективов со всего мира", - сказал собеседник агентства.

В оргкомитете уточнили, что по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях.

В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов - например, за памятником Карлу Марксу на площади Революции.

"Гостей ждут сотни концертов, театрализованные представления, мюзиклы, тематические музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии", - добавил собеседник "Интерфакса".

Полный список площадок опубликован на официальном портале фестиваля acappella.moscow.