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19.04.18 10:37

Глава Свердловской области в 2017 году увеличил свои доходы на 60%, приблизившись к заработкам супруги

© РИА Новости. Владимир Федоренко
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в прошлом году заработал 5 млн 408 тыс. 474 рубля, его супруга - 7 млн 976 тыс. 970 рублей.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте главы региона, Е.Куйвашев увеличил свой доход в 62,2%, а его жена - сократила на 20%.

В целом доходы обоих супругов за 2017 год практически не изменились по сравнению с предыдущим годом, составив 13 млн 385 тыс. 444 рубля (рост на 0,6%).

В единоличной собственности Е.Куйвашева остается квартира площадью 144 кв.м. Также он совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком владеет квартирой площадью 131,7 кв.м. Кроме этого, главе региона принадлежит автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700.

Супруга Е.Куйвашева имеет в единоличной собственности квартиру площадью 118,7 кв.м, нежилое помещение в 50,7 кв.м, доли в еще двух нежилых помещениях площадью 107,6 кв.м и 98,4 кв.м. Также ей принадлежит легковой автомобиль Toyota RAV4.

В пользовании главы Свердловской области находится квартира площадью 118,7 кв.м, у его супруги - квартира в 144 кв.м, у ребенка - две квартиры площадью 144 кв.м и 118,7 кв.м.

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