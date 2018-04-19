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19.04.18 10:43
Средняя продолжительность жизни в Тюменской области превысила 72 года - губернатор
По словам губернатора, средняя продолжительность жизни в Тюменской области впервые за пять лет в течение календарного года выросла более чем на один год.
"Продолжительность жизни превысила 72 года", - сказал глава региона.
Он также отметил, что в 2017 году смертность в регионе снижена на 757 человек.
"Большая работа служб материнства и детства обеспечила низкий показатель младенческой смертности - 4,1 на 1000 родившихся живыми (по РФ - 5,5 на 1000 родившихся живыми)", - подчеркнул В.Якушев.
В минувшем году в области родилось более 21,3 тыс. детей, добавил он.
"По абсолютному значению естественного прироста (5362 человека) область на восьмом месте среди субъектов Российской Федерации", - сказал В.Якушев.
Он также добавил, что в 2017 году количество семей с детьми по сравнению с 2016 годом увеличилось на 5,5 тыс., составив 234 тыс., а число многодетных увеличилось до 23,2 тыс.
"Это на 1,6 тыс. больше, чем в 2016 году", - сказал В.Якушев.
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