Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за открытия ММКФ

19.04.18 10:40

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы информирует о перекрытии ряда улиц в связи с церемонией открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

С 16:00 до 23:00 четверга будут полностью перекрыты улица Малая Дмитровка на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара и Большой Путинковский переулок от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы, говорится в сообщении ЦОДД.

Большой Путинковский переулок на участке от Малой Дмитровки до Тверской улицы будет также перекрыт с 23:00 четверга до 05:00 пятницы.