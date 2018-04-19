Сапёры очистили ото льда километр реки в Башкирии, чтобы защитить от ледохода ЖД-мост

19.04.18 10:50

© РИА Новости. Константин Чалабов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Сводный отряд инженерной бригады очистил ото льда более 1000 метров реки Изнер в Башкирии, чтобы защитить от ледохода опоры железнодорожного (ЖД) моста и предотвратить подтопление села Габдюково Белорецкого района, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие совершили 200-километровый марш к месту выполнения подрывов, провели рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернули подрывную станцию. Совместно с сотрудниками МЧС организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ. Всего использовано около 180 килограммов тротила", - говорится в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН".

В ЦВО "более 4,7 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка", информирует штаб округа.