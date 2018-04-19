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19.04.18 10:50
Выплаты донорам Москвы должны быть увеличены на 20% - Собянин
"Правительство Москвы считает своим долгом заботиться о системе донорства, создавая систему центра крови Москвы, обеспечивая современным оборудованием, с одной стороны. С другой стороны, мы считаем своим долгом морально поддерживать и поощрять донорство в Москве", - сказал С.Собянин, выступая на мероприятии по случаю Дня гемофилии.
Мэр также отметил, что в Москве сохранены все льготы и социальные выплаты для доноров.
"Мы считаем, что уже прошло какое-то время и необходима серьезная индексация выплат, которые мы делаем. Поэтому я прошу департамент здравоохранения в ближайшее время на правительство внести вопрос о повышении на 20% всех выплат, которые мы делаем московским донорам", - сказал он.
С.Собянин рассказал, что раньше постоянно сдавал кровь, однако не делал этого в последние годы.
"Я думаю, что в ближайшее время исправлю эту оплошность", - сказал он.
От имени москвичей он поблагодарил всех доноров, а также вручил благодарности почетным и кадровым донорам.
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