Выплаты донорам Москвы должны быть увеличены на 20% - Собянин

19.04.18 10:50

© РИА Новости. Саид Царнаев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту здравоохранения проработать вопрос о повышении выплат донорам столицы на 20%.

"Правительство Москвы считает своим долгом заботиться о системе донорства, создавая систему центра крови Москвы, обеспечивая современным оборудованием, с одной стороны. С другой стороны, мы считаем своим долгом морально поддерживать и поощрять донорство в Москве", - сказал С.Собянин, выступая на мероприятии по случаю Дня гемофилии.

Мэр также отметил, что в Москве сохранены все льготы и социальные выплаты для доноров.

"Мы считаем, что уже прошло какое-то время и необходима серьезная индексация выплат, которые мы делаем. Поэтому я прошу департамент здравоохранения в ближайшее время на правительство внести вопрос о повышении на 20% всех выплат, которые мы делаем московским донорам", - сказал он.

С.Собянин рассказал, что раньше постоянно сдавал кровь, однако не делал этого в последние годы.

"Я думаю, что в ближайшее время исправлю эту оплошность", - сказал он.

От имени москвичей он поблагодарил всех доноров, а также вручил благодарности почетным и кадровым донорам.