Башкирские депутаты намерены доработать закон о комиссиях по делам несовершеннолетних после ЧП в школе

19.04.18 11:04

© РИА Новости. Владимир Федоренко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии планируют на ближайшей сессии внести изменения в республиканский закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с поножовщиной в школе в Стерлитамаке, сообщила пресс-служба башкирского парламента в четверг.

"Инициатива парламентариев предполагает расширение перечня задач, стоящих перед данными органами. Комиссии теперь будут дополнительно заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям", - говорится в сообщении.

Спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев пояснил, что законопроект нацелен на своевременное оказание психологической поддержки подросткам со стороны взрослых.

"Противоправные действия, совершаемые школьниками, возникают не на пустом месте. Дети не рождаются преступниками, и никогда ими не станут, если своевременно вести с ними правильную психологическую работу: прислушиваться, понимать внутренний мир, ограждать от негативного воздействия деструктивных групп в социальных сетях", - приводит пресс-служба слова спикера.

Он отметил, что случившееся накануне нападение в одной из школ Стерлитамака "в очередной раз напомнило о важности профилактической работы в подростковой среде".

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики. Позднее нападавший был задержан на 48 часов.