Кинотеатр "Победа" в Орле временно закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности

19.04.18 11:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Работа кинотеатра "Победа " в Орле, где выявили нарушения норм пожарной безопасности, временно приостановлена до решения суда.

Пресс-служба Советского райсуда сообщает, что с требованием о закрытии кинотеатра обратилась прокуратура. В иске отмечается, что в ходе проверки в здании "Победы" было выявлено 19 нарушений.

"Прокурор полагает, что поскольку кинотеатр в течение дня посещает неопределенное количество лиц, дальнейшая эксплуатация помещения кинотеатра с нарушением норм и правил пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и может привести к человеческим жертвам, иным тяжким последствиям в случае возникновения пожара", - говорится в сообщении суда.

В связи с этим прокуратура в своем иске потребовала закрыть кинотеатр до устранения всех нарушений. Деятельность "Победы" до решения суда по иску приостановлена.

Здание кинотеатра "Победа" было построено в 1962 году. В нем четыре зала разной вместимости.