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19.04.18 11:07
Кинотеатр "Победа" в Орле временно закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности
Пресс-служба Советского райсуда сообщает, что с требованием о закрытии кинотеатра обратилась прокуратура. В иске отмечается, что в ходе проверки в здании "Победы" было выявлено 19 нарушений.
"Прокурор полагает, что поскольку кинотеатр в течение дня посещает неопределенное количество лиц, дальнейшая эксплуатация помещения кинотеатра с нарушением норм и правил пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и может привести к человеческим жертвам, иным тяжким последствиям в случае возникновения пожара", - говорится в сообщении суда.
В связи с этим прокуратура в своем иске потребовала закрыть кинотеатр до устранения всех нарушений. Деятельность "Победы" до решения суда по иску приостановлена.
Здание кинотеатра "Победа" было построено в 1962 году. В нем четыре зала разной вместимости.
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