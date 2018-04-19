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19.04.18 11:12
Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Кондрашов подозревается во взяточничестве, он объявлен в розыск
"Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщается на сайте СКР в четверг.
По версии следствия, О.Кондрашов и В.Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в виде денег на общую сумму 17 млн рублей.
"Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
СКР отмечает, что в настоящее время О.Кондрашов объявлен в розыск, а В.Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин - задержаны.
"Им предъявлено обвинение и перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.
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