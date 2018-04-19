Ялтинский экономический форум открывается в Крыму

19.04.18 11:15

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Ялтинский международный экономический форум начинает работу в четверг в Крыму и продлится три дня, ЯМЭФ-2018 соберет около трех тысяч участников из семи десятков стран мира, сообщили организаторы.

"Ведем реестр подготавливаемых соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках форума. По предварительной оценке, эта сумма составит более 100 миллиардов рублей", - отмечает председатель правления фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров.

Число иностранных участников ЯМЭФ выросло в нынешнем году вдвое по сравнению с прошлым годом. "Мы ожидаем до 400 иностранных участников", - сообщил журналистам вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Одной из самых представительных зарубежных делегаций стала сирийская: порядка 80 человек. Гости прилетели в Крым в среду вечером.

Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер Халиль, который возглавил делегацию, считает, что время для встречи в Ялте "выбрано максимально удачно", поскольку "война с терроризмом в Сирии подходит к концу". "Правительством САР разработаны важные нормативно-правовые акты, которые нацелены на максимально эффективное урегулирование посткризисного восстановления экономики. Эта конференция предоставит нам отличную возможность познакомить ее участников с особенностями нормативно-правовой базы, с видением, которое выстроило сирийское руководство для форсированного восстановления национальной экономики, в том числе с участием Российской Федерации", - сказал С.Халиль журналистам.

Статус почетных гостей ЯМЭФ-2018 получат представители Германии и Австрии. Политики поговорят на форуме о восстановлении нормальных отношений их стран с Россией.

В минувшем году статус почетных гостей ЯМЭФ получила делегация Италии, в 2016-м - из Греции.

ЯМЭФ проводится в Крыму четвертый год подряд. Организаторами форума являются правительство республики Крым и фонд "Ялтинский международный экономический форум". Деловое мероприятие проходит при поддержке администрации президента России.

Участниками ЯМЭФ-2017 стали более 2,2 тыс. человек, в том числе около 200 международных участников из 46 стран.