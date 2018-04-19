Подозреваемый в приготовлении теракта арестован в Ставрополе

19.04.18 11:24

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19 апреля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ставрополя арестовал местного жителя, которого подозревают в приготовлении теракта, сообщает пресс-служба районного суда.

По данным суда, Максим Панченко арестован в связи с уголовным дело, возбужденным по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 14 июня", - говорится в пресс-релизе.

Агентство "Интерфакс-Юг" пока не располагает информацией от официальных органов по уголовному делу против М.Панченко.

"Подозреваемому еще не предъявлено обвинение. Дело в суд также еще не поступило и оно составляет тайну следствия, поэтому подробности пока не раскрываются", - сказал представитель суда агентству.