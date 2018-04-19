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19.04.18 11:18

Петербург уже потратил 500 млн руб. на "Безопасный город"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Около полумиллиарда рублей уже вложено в создание в Петербурге инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", задача которого, в частности, фиксировать и обрабатывать информацию с городских видеокамер и из других источников.

"Год назад мы создали "Безопасный город" - это система, где под единой крышей собраны информационные возможности многих структур. Город на реконструкцию зданий, на оснащение, на инженерные системы потратил порядка 500 млн рублей. Мы видим, что собранные воедино информационные системы - это мощнейший инструмент, совершенно другая культура безопасности. Сегодня этот инструмент помогает оперативно реагировать на происшествия, на чрезвычайные ситуации, прогнозировать их и принимать правильные решения", - сказал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов во время конференции Петербургского цифрового форума в четверг.

Он отметил, что вопросы безопасности беспокоят петербуржцев не так сильно, как проблемы занятости и высокие цены на продукты.

"Наши социологи проводили одно интересное исследование и выстроили некий рейтинг страхов. Вопросы безопасности для петербуржцев в этом рейтинге находятся на пятом месте из семи позиций. Больше всего петербуржцев волнуют вопросы занятости, удорожания товаров, услуг и продуктов, вопросы здоровья. На пятом месте безопасность. Это, конечно же, не должно являться поводом для успокоения, но, безусловно, это некий сигнал, который говорит о том, что власть города, опираясь на силовой блок, идёт правильным путём", - добавил А.Говорунов.

По данным МЧС, "Безопасный город" - аппаратно-программный комплекс, включающий в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз.

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