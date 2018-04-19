Системы "Град", "Ураган" и ракетный комплекс "Искандер-М" покажут в Ставрополе на параде Победы 9 мая

19.04.18 11:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 1,5 тыс. военнослужащих и представителей ряда ведомств примут участие в параде Победы 9 мая в Ставрополе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного военного округа.

"В механизированную колонну включены около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", БТР-82, зенитные установки ЗУ-23, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", реактивная система залпового огня 9К57 "Ураган", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и другая техника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тренировки парадных расчетов проходят с начала апреля на базе одной из воинских частей Ставрополья. 7 мая на площади Ленина в городе состоится генеральная репетиция военного парада.