Количество подтопленных дворов в Волгоградской области за сутки сократилось почти вдвое

19.04.18 11:43

© РИА Новости. Сергей Ермохин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество подтопленных придворовых территорий в Волгоградской области за сутки сократилось со 130 до 70, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в четверг руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"По состоянию на 8:00 мск, в зоне паводка остаются четыре населенных пункта в Иловлинском, Алексеевском, Руднянском районах. Число подтопленных придворовых территорий за сутки сократилось почти вдвое. Подтопленных домов нет", - сказал Д.Уланов.

Он отметил, что последствия паводка ликвидируют более 345 человек, задействовано 102 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 4 апреля в связи с паводком введен режим ЧС. В пик половодья в зоне подтопления оказался 81 населенный пункт. С 9 апреля пострадавшие начали получать материальную помощь, максимальный размер которой составляет 50 тыс. рублей.