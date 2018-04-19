Культуру, историю и традиции Адыгеи представят в четырех регионах РФ в связи с 100-летим республики

19.04.18 11:51

© РИА Новости. Николай Хижняк

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Дни Адыгеи пройдут в четырех субъектах РФ накануне празднования 100-летия Адыгейской автономной области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С 2020 года дни Адыгеи пройдут в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. Кульминацией юбилейных торжеств станут дни региона в Москве", - говорится в сообщении.

В план празднования также вошли международные фестивали адыгской культуры, конкурсы "Звездочки Адыгеи", "Черкешенка", издание и переиздание научных монографий о культуре и быте адыгов, съемки историко-документального и анимационного фильма о регионе.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что регион, отмечающий в 2022 году 100-летие своей автономии, должен быть достойно представлен для создания имиджа и привлечения туристов.

"Особое внимание необходимо уделить богатой истории Адыгеи, ее культуре и традициям. Празднованию должны предшествовать масштабные проекты. Важно эффективно использовать такую возможность для повышения имиджа нашей республики", - цитирует пресс-служба слова М.Кумпилова.

В проекте плана есть и реставрация объектов культурного наследия, ремонт нескольких учреждений культуры.

Адыгейская (Черкесская) автономная область была образована 27 июля 1922 года на территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской области. В августе 1928 года она была переименована в Адыгейскую автономную область. В 1991 году область была преобразована в республику. Прежде широко отмечался только день республики, который празднуется 5 октября.

Как сообщалось ранее, указ президента России о праздновании 100-летия образования Адыгейской автономной области подписан в октябре 2017 года.