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19.04.18 12:11
Крым становится одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России
"Как рассказали изданию в Главкомате ВМФ, на судостроительном заводе "Залив" в Керчи будут ремонтировать боевые корабли ВМФ России. В первую очередь речь идет о Черноморском флоте. Но в перспективе на верфях "Залива" смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов", - отмечается в материале издания.
Керченский завод обладает технологией изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магниевых сплавов. Они широко используются при строительстве надводного военного флота. Этот легкий материал, как правило, применяют при создании корабельных надстроек. Он позволил без наращивания мощности двигателей увеличить грузоподъемность и скорость кораблей. Одновременно значительно улучшились их тактико-технические характеристики - скорость, маневренность, стойкость к воздействию низких температур, сообщает газета.
Надстройки из алюминиево-магниевых сплавов малозаметны на радарах, что особо ценится при создании "невидимок", использующих стелс-технологии. Например, в России эти материалы применяют при постройке сторожевиков проекта 11661 "Гепард", поясняют "Известия".
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