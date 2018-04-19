Евпаторию предлагается включить в число пилотных участников проекта "Умный город"

19.04.18 12:34

© РИА Новости. Алексей Павлишак

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис предлагает включить город Евпатория на западном побережье Крыма в число пилотных участников общефедерального проекта развития городов "Умный город".

Проект развития инфрастурктуры городов с применением современных технологий "Умный город" на данный момент реализуется в пилотном режиме в ряде населенных пунктов в различных регионах России, сообщил А.Чибис, в четверг, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

"Думаю, и Республика Крым должна получить свой пилотный город, площадку для апробации всех идей, инициатив. Есть предложение. Есть такой небольшой город Евпатория, туда приезжает много детей и с удовольствием там отдыхают. Можно попробовать в рамках проекта "Умный город" сделать Евпаторию "пилотом" этого проекта", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал предложение А.Чибиса. "По поручению президента разработан проект развития Евпатории как всероссийской детской здравницы. Так что очень быстро Евпатория будет развиваться", - сказал С.Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум начал работу в четверг в Крыму и продлится три дня. По данным организаторов, ЯМЭФ-2018 собрал около трех тысяч участников из 60 стран мира.

Организаторами форума являются правительство республики Крым и фонд "Ялтинский международный экономический форум". Деловое мероприятие проходит при поддержке администрации президента России.