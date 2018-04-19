Восемь членов преступной группы арестованы в Севастополе за вымогательство денег у бизнесменов

19.04.18 12:56

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Члены организованной преступной группы, вымогавшие у бизнесменов деньги и имущество, были задержаны в Севастополе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперуполномоченными уголовного розыска совместно со следователями УМВД России по г. Севастополю в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере задержаны восемь жителей города в возрасте от 32 до 56 лет, подозреваемые в вымогательстве крупных денежных сумм", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ.

По данным И.Волк, участники ОПГ, угрожая предпринимателю убийством и причинением вреда здоровью его и его семьи, требовали 30 млн рублей. Также они заставили бизнесмена переписать на них имущество и подписать договоры займа. После этого злоумышленники завладели производственной базой и автомобилями предпринимателя.

"По версии следствия, фигуранты причастны к совершению аналогичного противоправного деяния: под угрозой убийства в течение нескольких лет они ежемесячно вымогали у жителя Севастополя 350 тыс. рублей за покровительство в бизнесе", - сообщает И.Волк.

Следствие предполагает, что от действий ОПГ могли пострадать не только жители Севастополя, но других регионов России, а также проживающие за рубежом.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.