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19.04.18 12:56
Восемь членов преступной группы арестованы в Севастополе за вымогательство денег у бизнесменов
"Оперуполномоченными уголовного розыска совместно со следователями УМВД России по г. Севастополю в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере задержаны восемь жителей города в возрасте от 32 до 56 лет, подозреваемые в вымогательстве крупных денежных сумм", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ.
По данным И.Волк, участники ОПГ, угрожая предпринимателю убийством и причинением вреда здоровью его и его семьи, требовали 30 млн рублей. Также они заставили бизнесмена переписать на них имущество и подписать договоры займа. После этого злоумышленники завладели производственной базой и автомобилями предпринимателя.
"По версии следствия, фигуранты причастны к совершению аналогичного противоправного деяния: под угрозой убийства в течение нескольких лет они ежемесячно вымогали у жителя Севастополя 350 тыс. рублей за покровительство в бизнесе", - сообщает И.Волк.
Следствие предполагает, что от действий ОПГ могли пострадать не только жители Севастополя, но других регионов России, а также проживающие за рубежом.
В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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