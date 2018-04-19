19.04.18 13:08

© РИА Новости. Владимир Федоренко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов продолжают задерживать сотрудников администрации Сочи, связанных с делом о превышении должностных полномочий.

"Задержан заместитель мэра Сочи по строительству Иван Бомбергер", - сообщил источник агентства в адвокатских кругах города-курорта.

Собеседник агентства отметил, что в горадминистрации оперативники опрашивают ряд руководящих сотрудников, связанных с делами о выделении земельных участков под строительство, а также о преднамеренном банкротстве ряда муниципальных предприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ накануне задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита, которого вечером в среду суд арестовал на два месяца. Чиновник проходит по уголовному делу о незаконном выделении земельного участка под строительство.