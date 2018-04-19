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19.04.18 13:06

Прожиточный минимум в Смоленской области в I квартале вырос более чем на 2%

© РИА Новости. Илья Питалев
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Величина прожиточного минимума в Смоленской области в первом квартале 2018 года составила 9 тыс. 884 рубля на душу населения, говорится в документах обладминистрации.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в четвертом квартале прошлого года равнялся 9 тыс. 664 рублям.

Таким образом, за квартал этот показатель вырос на 2,3%.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения Смоленской области в январе-марте 2018 года установлен в размере 10 тыс. 601 рубль, для пенсионеров - 8 тыс. 184 рубля, для детей - 9 тыс. 796 рублей.

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