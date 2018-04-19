Гран-при кинофестиваля в Гатчине получил фильм "Холодное танго" Чухрая

19.04.18 13:11

Фото с сайта администрации Ленобласти

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Итоги Двадцать четвертого кинофестиваля "Литература и кино" подвели в Гатчине Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, гран-при фестиваля "Гранатовый браслет" получил фильм "Холодное танго".

"Режиссер Павел Чухрай приехал получать приз лично. Этот же фильм был отмечен за лучшую операторскую работу (оператор Игорь Клебанов), за лучшую женскую роль (актриса Юлия Пересильд) и приз зрительских симпатий", - говорится в сообщении.

Несколько призов собрала картина режиссера Юрия Грымова "Три сестры": за лучшую музыку к фильму и лучшую женскую роль (актриса Анна Каменкова).

Приз за лучшую режиссуру получил Алексей Герман за фильм "Довлатов", лучшим игровым фильмом фестиваля признана картина "Язычники" (режиссер Лера Суркова).

"Приз жюри за лучший неигровой фильм было решено присудить российско-литовскому фильму "Ромас, Томас и Иосиф" (режиссер Лилия Вьюгина), а приз читательского жюри достался фильму "Хармс" (режиссер Иван Болотников)", - отмечает пресс-служба.

Специальный диплом жюри кинофестиваля "За внедрение и сохранение культуры и традиций русской литературы в деле воспитания молодых кинематографистов" получили педагоги ВГИК Владимир Грамматиков и Валерий Ткачев.

Всего за семь фестивальных дней в Гатчине было показано около 50 кинофильмов, прошло более 30 творческих встреч с режиссерами и актерами. Мероприятия киносмотра посетили более 13 тыс. человек.

Фестиваль "Литература и кино" - единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу, а гостями являются не только кинематографисты, но и литераторы.

Первый фестиваль прошел в Гатчине в 1995 году. Столица Ленинградской области выбрана для киносмотра не случайно. Именно здесь в далеком 1896 году проходили съемки первой в России документальной ленты, посвященной восшествию на престол Николая II. Всего же в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных и художественных фильмов.

Главный приз фестиваля "Гранатовый браслет" напоминает участникам и гостям о том, что именно в Гатчине жил и творил великий русский писатель Александр Куприн.