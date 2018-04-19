Песков не исключает недружественные шаги со стороны Запада против РФ в будущем

19.04.18 13:20

© РИА Новости. Сергей Гунеев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил недружественные проявления в адрес России в будущем.

"Я бы не стал говорить про бурю. Недружественные и даже, можно сказать, агрессивные проявления в адрес России продолжаются", - сказал Д.Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, можно ли считать, что буря обошла Россию стороной, учитывая, что удары коалиции по Сирии оказались единоразовым событием, и США отложили санкции.

Он отметил, что из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат самые разные заявления. "Весьма широк спектр заявлений, которые не позволяют прийти к какому-то единому выводу о том, что же имеется в виду. Поэтому я не говорил бы про разные "бури", - сказал Д.Песков.

По его словам, "недружественные проявления имели место, имеют место и их нельзя исключать в будущем, учитывая определенные факторы непредсказуемости".

"Для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя, прежде всего, из своих собственных интересов", - сказал Д.Песков.