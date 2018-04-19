|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.04.18 13:20
Песков не исключает недружественные шаги со стороны Запада против РФ в будущем
"Я бы не стал говорить про бурю. Недружественные и даже, можно сказать, агрессивные проявления в адрес России продолжаются", - сказал Д.Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, можно ли считать, что буря обошла Россию стороной, учитывая, что удары коалиции по Сирии оказались единоразовым событием, и США отложили санкции.
Он отметил, что из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат самые разные заявления. "Весьма широк спектр заявлений, которые не позволяют прийти к какому-то единому выводу о том, что же имеется в виду. Поэтому я не говорил бы про разные "бури", - сказал Д.Песков.
По его словам, "недружественные проявления имели место, имеют место и их нельзя исключать в будущем, учитывая определенные факторы непредсказуемости".
"Для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя, прежде всего, из своих собственных интересов", - сказал Д.Песков.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket