|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.04.18 13:14
Korean Air возобновляет прямые рейсы Петербург-Сеул
В течение летнего сезона частота рейсов будет варьироваться от трех до пяти в неделю.
Полеты по маршруту Санкт-Петербург-Сеул будут выполняться до 25 октября. С 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября частота полетов достигнет пяти в неделю благодаря дополнительным рейсам по пятницам и субботам.
Рейс КЕ930 вылетает из международного аэропорта Пулково в четверг в 23:00, прибытие в Сеул - 13:40 на следующий день. Обратный рейс КЕ929 вылетает пятницу в 17:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:30 в тот же день.
Полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A330 с тремя классами обслуживания.
Korean Air осуществляет свыше 460 рейсов в сутки между 124 городами в 43 странах. Флот состоит из 175 воздушных судов, в том числе десяти A380. Korean Air является одним из основателей глобального авиационного альянса SkyTeam.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket