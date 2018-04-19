Korean Air возобновляет прямые рейсы Петербург-Сеул

19.04.18 13:14

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Южнокорейская авиакомпания Korean Air с 19 апреля возобновляет регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Сеулом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы".

В течение летнего сезона частота рейсов будет варьироваться от трех до пяти в неделю.

Полеты по маршруту Санкт-Петербург-Сеул будут выполняться до 25 октября. С 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября частота полетов достигнет пяти в неделю благодаря дополнительным рейсам по пятницам и субботам.

Рейс КЕ930 вылетает из международного аэропорта Пулково в четверг в 23:00, прибытие в Сеул - 13:40 на следующий день. Обратный рейс КЕ929 вылетает пятницу в 17:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:30 в тот же день.

Полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A330 с тремя классами обслуживания.

Korean Air осуществляет свыше 460 рейсов в сутки между 124 городами в 43 странах. Флот состоит из 175 воздушных судов, в том числе десяти A380. Korean Air является одним из основателей глобального авиационного альянса SkyTeam.