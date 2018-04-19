Олимпийская чемпионка фигуристка Загитова награждена знаком "За заслуги перед городом Ижевском"

19.04.18 13:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Гордумы Ижевска в четверг приняли решение наградить уроженку столицы Удмуртии олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову почетным знаком "За заслуги перед городом Ижевском", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания сессии.

За награждение этим почетным знаком проголосовали все зарегистрированные на сессии 30 депутатов.

Как сообщила в своем выступлении начальник управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации Ижевска Мария Васильева, положение об этом знаке было утверждено в 2017 году.

"Меры социальной поддержки награжденных данным почетным знаком не предоставляются, за исключением единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей", - отметила М.Васильева.

А.Загитова выиграла золоту медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в одиночном катании, а также серебряную медаль в командном турнире.