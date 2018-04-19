Шесть депутатов гордумы Ижевска, в чьих декларациях о доходах прокуратура нашла нарушения, сдали мандаты

19.04.18 13:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты гордумы Ижевска на сессии в четверг проголосовали за досрочное прекращение полномочий четверых своих коллег, в декларациях о доходах которых прокуратура ранее выявила нарушения, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания сессии.

Три депутата - Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов ("Единая Россия") и вице-спикер гордумы Сергей Шишкин ("Патриоты России") - сами изъявили желание уйти в отставку, полномочия депутата от КПРФ Сергея Иванова были прекращены по поддержанному судами двух инстанций представлению прокуратуры.

Как сообщил в своем выступлении прокурор Октябрьского района Михаил Черниев, С.Иванов не указал в декларации за 2015 год сведения о доходах и имуществе своего несовершеннолетнего сына.

Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил журналистам, что еще два депутата, в декларациях которых прокуратура нашла нарушения, - Денис Балакин и Дмитрий Чистяков (оба - "Единая Россия") сложили свои полномочия ранее. При этом Д.Чистяков в настоящее время является заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике.

"Депутаты сегодня приняли то решение, которое нам предписывает законодательство", - сказал О.Гарин, напомнив, что гордума безрезультатно пробовала оспорить позицию прокуратуры в суде.

Он также добавил, что освободившиеся депутатские кресла не будут долго оставаться вакантными: мандаты двух депутатов, избранных по партийным спискам, получат их однопартийцы, довыборы по одномандатным округам пройдут в сентябре текущего года.

В октябре 2017 года сообщалось, что прокуратура Октябрьского района Ижевска обратилась в гордуму с требованием досрочно прекратить полномочия шести депутатов из-за нарушений в декларациях о доходах за 2015 год. Суды первой и апелляционной инстанций приняли сторону прокуратуры.

Выборы в думу Ижевска прошли в сентябре 2015 года.