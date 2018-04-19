Список регионов Сибири, которым субсидируются перевозки зерна, может быть расширен

19.04.18 13:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Список регионов Сибири, железнодорожные перевозки зерна из которых субсидируются, может быть расширен, в него могут быть включены Алтайский край и Красноярский край, сообщил замдиректора департамента рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин на совещании в Новосибирске в четверг.

"Планируется в перечень регионов включить Алтайский край и Красноярский край, поступили предложения от регионов по региональному лимиту зерна", - сказал он.

В настоящее время в список входят два сибирских региона - Новосибирская и Омская области, напомнил он, они свои лимиты на перевозки уже использовали, подготовлены предложения по увеличению лимитов соответственно на 100 и 150 тыс. тонн.

Д.Федюшин также отметил, что в настоящее время межведомственная комиссия согласовала заявки регионов на субсидирование вывоза зерна на 1,6 млн тонн.

Как сообщалось, в декабре 2017 года правительство приняло постановление о субсидировании железнодорожных перевозок зерна. До 30 июня 2018 года предусматривается предоставление ОАО "Российские железные дороги" субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов без взимания провозной платы. Эта мера действует при перевозках со станций, расположенных в границах Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Новосибирской, Омской областей, в направлении припортовых станций железных дорог Дальневосточного, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

В Минсельхозе РФ считают, что этот механизм регулирования рынка зерна на сегодняшнем этапе эффективнее закупочных интервенций. По данным ведомства, в этом году на него предусмотрено 3 млрд рублей, в то время как затраты на хранение зерна госфонда в 2017 году составили 9,6 млрд рублей, в 2018 году с учетом реализации из фонда 0,5 млн тонн зерна они составят 8,6 млрд рублей, а при реализации 1,5 млн тонн - 6,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству для поддержки сельхозпроизводителей продлить действие льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом. Срок исполнения поручения - до 15 июля. В этот же срок правительству необходимо предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта.

В то же время Минсельхоз РФ предлагает субсидировать не только тарифы на перевозку зерна, но и всю провозную плату.