Спасти бизнес: российские компании, попавшие под санкции, получат поддержку не только в РФ, но и за рубежом
  
За содействие похоронным агентам: экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода подозревают во взяточничестве
   
Суд запретил: Роскомнадзор блокирует Telegram и ресурсы, помогающие ему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
19.04.18 13:48

Список регионов Сибири, которым субсидируются перевозки зерна, может быть расширен

© РИА Новости. Александр Кряжев
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Список регионов Сибири, железнодорожные перевозки зерна из которых субсидируются, может быть расширен, в него могут быть включены Алтайский край и Красноярский край, сообщил замдиректора департамента рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин на совещании в Новосибирске в четверг.

"Планируется в перечень регионов включить Алтайский край и Красноярский край, поступили предложения от регионов по региональному лимиту зерна", - сказал он.

В настоящее время в список входят два сибирских региона - Новосибирская и Омская области, напомнил он, они свои лимиты на перевозки уже использовали, подготовлены предложения по увеличению лимитов соответственно на 100 и 150 тыс. тонн.

Д.Федюшин также отметил, что в настоящее время межведомственная комиссия согласовала заявки регионов на субсидирование вывоза зерна на 1,6 млн тонн.

Как сообщалось, в декабре 2017 года правительство приняло постановление о субсидировании железнодорожных перевозок зерна. До 30 июня 2018 года предусматривается предоставление ОАО "Российские железные дороги" субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов без взимания провозной платы. Эта мера действует при перевозках со станций, расположенных в границах Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Новосибирской, Омской областей, в направлении припортовых станций железных дорог Дальневосточного, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

В Минсельхозе РФ считают, что этот механизм регулирования рынка зерна на сегодняшнем этапе эффективнее закупочных интервенций. По данным ведомства, в этом году на него предусмотрено 3 млрд рублей, в то время как затраты на хранение зерна госфонда в 2017 году составили 9,6 млрд рублей, в 2018 году с учетом реализации из фонда 0,5 млн тонн зерна они составят 8,6 млрд рублей, а при реализации 1,5 млн тонн - 6,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству для поддержки сельхозпроизводителей продлить действие льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом. Срок исполнения поручения - до 15 июля. В этот же срок правительству необходимо предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта.

В то же время Минсельхоз РФ предлагает субсидировать не только тарифы на перевозку зерна, но и всю провозную плату.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.18 17:43
Определены победители премии правительства Москвы в области медицины
.
  19.04.18 17:25
Ярмарки выходного дня с пятницы возобновят работу в Москве после зимнего перерыва
.
  19.04.18 11:51
Пять пересадочных узлов появятся на новом участке "желтой" ветки московского метро
.
  19.04.18 10:50
Выплаты донорам Москвы должны быть увеличены на 20% - Собянин
.
  19.04.18 10:40
Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за открытия ММКФ
.
  19.04.18 10:31
Фестиваль "Московская весна A Cappella" откроется 27 апреля
.
  18.04.18 15:49
Морозы и небольшой снег ожидаются в столице на следующей неделе
.
  18.04.18 13:36
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе 19 апреля из-за сильного ветра
.
  18.04.18 13:04
Мосгордума утвердила соглашение с госсоветом Крыма
.
  18.04.18 12:31
Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket