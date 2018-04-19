Стыковочный центр для развития перевозок минуя Москву создан ЮТэйр в Екатеринбурге

19.04.18 14:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" организовало стыковочный центр в Екатеринбурге для развития региональных авиаперевозок минуя Московский авиаузел, говорится в сообщении перевозчика.

"ЮТэйр расширяет транспортную доступность регионов и выстраивает единый транспортный коридор Сибирь-Поволжье-Юг. Теперь пассажиры могут напрямую добраться в региональные аэропорты, минуя Москву", - цитирует пресс-служба президента "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

По его словам, стыковочный центр в Екатеринбурге обслуживает рейсы из Тюмени, Сургута, Уфы. Из Екатеринбурга пассажиры отправляются дальше по сетке региональных маршрутов. Еще несколько самолетов компании базируются на Кавказе и совершают полеты в южные города.

П.Пермяков также сообщил, что "ЮТэйр" планирует организовать круглогодичное прямое сообщение с югом России. Однако точных сроков он не назвал.

В 2018 году пассажиры "ЮТэйр" стали летать прямыми региональными маршрутами: из Тюмени в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи; из Уфы - в Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару и Тюмень; из Краснодара - в Самару и Тюмень; из Сочи - в Махачкалу, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону; из Иркутска в Новосибирск; из Санкт-Петербурга в Грозный.

Кроме того, из Москвы открылись рейсы в Архангельск, Берлин, Вену, Калугу, Милан и Мюнхен.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний в РФ, входит в одноименную группу, включающую самолетный и вертолетный сегменты. Акционерами являются НПФ "Пенсионный выбор" (владеет 50,112% через АО "АК-инвест"), Ханты-Мансийский автономный округ (38,83%) и Тюменская область (8,44%).