Более 30 деревянных школ заменят на современные здания в Тюменской области до конца 2020 года

19.04.18 14:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области в рамках программы по реновации будут заменены ветхие здания школ на современные, сообщил губернатор Владимир Якушев, выступая в четверг с отчетом о работе правительства региона перед депутатами облдумы.

"Мы приступаем к замене всех ветхих деревянных школ. Напомню, что за последние 10 лет мы уже заменили 13 таких школ. Но сегодня мы понимаем, что темпы этой работы необходимо ускорить. В листе ожидания - еще 31 объект", - сказал В.Якушев.

По его словам, проект по замене школьных зданий планируется реализовать до конца декабря 2020 года.

В проект войдут 21 модульная малокомплектная школа в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Сладковском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах, а также 10 школ в капитальном исполнении в Вагайском, Тобольском, Уватского, Упоровском, Ярковском районе и в микрорайоне Казарово в Тюмени.

В.Якушев также добавил, что в минувшем году на строительство и реконструкцию школ, детсадов, техникумов и вузов было направлено около 3 млрд рублей.

Так, в Тюмени была введена самая большая в области школа на 2,5 тыс. учеников, построена школа в селе Тукуз Вагайского района, полностью реконструированы две школы в Ишиме, открыты детские технопарки и центры молодежного инновационного творчества в трех городах.

По его словам, в 2018 году в области будет продолжено строительство 12 школ и шести детсадов.

Кроме того, капитально отремонтируют более 20 школ и детсадов.