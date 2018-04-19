Тюменский губернатор Якушев заработал более 11 млн рублей в 2017 году

19.04.18 14:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Владимир Якушев обнародовал сведения о доходах и имуществе за 2017 год.

Согласно данным, опубликованным в четверг на сайте областного правительства, доход главы региона за прошлый год составил 11 млн 264 тыс. рублей. Это почти не отличается от того, что губернатор задекларировал в отчетных документах за 2016 год - 11 млн 176 тыс. рублей.

В.Якушев совместно с супругой владеет жилым домом площадью более 470 кв. м и земельным участком площадью 2500 кв. м. Кроме того, в пользовании главы региона находится гараж в 20 кв. м.

Доход жены губернатора за минувший год составил более 624 тыс. рублей. В ее собственности находится автомобиль "Ауди-А4".

Несовершеннолетняя дочь губернатора в 2017 году получила в качестве стипендии и премии на региональном этапе всероссийской олимпиады 12,8 тыс. рублей.