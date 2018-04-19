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19.04.18 14:45
Глава Приморья предложил китайскому агрохолдингу построить молокозавод для экспорта в Азию
Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, предложение было сделано в четверг в Хабаровске ходе рабочей встречи главы региона с президентом китайской компании Сунь Гоцяном.
"Лучше везти переработанный продукт. У нас чаще всего молокозавод и фермы рядом находятся. Поэтому предлагаем вам приступить к строительству такого завода. Мы поможем. Уверен, молочные продукты "на ура" пойдут в Китае. К тому же у нас есть заказ японцев на масло, Южная Корея также заинтересована в поставке молочных продуктов", - приводит пресс-служба слова А.Тарасенко.
Ранее сообщалось, что Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd инвестирует $302 млн в запуск животноводческих комплексов и производство молока в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае. Инвестор уже вложил в начальную стадию проекта $18,3 млн.
По словам президента Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd, первый животноводческий комплекс на 5 тыс. голов будет построен в селе Прилуки.
В настоящее время инвестор разрабатывает проектную документацию, ввести ферму в эксплуатацию планируется в ноябре этого года.
А.Тарасенко также заявил, что край готов поддержать строительство фермы по производству говядины в сотрудничестве с китайскими партнерами.
"У нас (в Приморье - ИФ) сегодня - нехватка мяса говядины. Если бы вы поставили тут ферму по выращиванию бычков, было бы здорово. А то мы мясо завозим из Австралии, Канады. Поможем вам с селекцией, готовы с западными регионами (РФ - ИФ) этот вопрос проработать, которые уже завезли поголовье из Европы. Порода есть хорошая, которая дает 6%-ное молоко, отсутствуют болезни. Сейчас пошло ее развитие в России. Попробуем вместе с вами создать такую породу на основе вашего стада", - сказал глава региона, обращаясь к представителям китайской компании.
Президент Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd сообщил о готовности к дальнейшему обсуждению проекта.
Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd ("Чжундин Дайри Фармин") входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР. По состоянию на июнь 2017 года под управлением компании находится 103 животноводческих комплекса (более 100 тыс. голов крупного рогатого скота). Холдинг развивает собственные фермы, а также предлагает услуги управления другим малым и средним молочным фермерским хозяйствам, включая централизованное управление, доступ к современным технологиям, систему закупок, каналы сбыта и маркетинга.
ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.
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