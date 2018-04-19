Мусорный полигон "Березняки" в Бурятии временно закрыли из-за нарушения экологических норм

19.04.18 14:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд приостановил на три месяца работу полигона для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) в урочище "Березняки" Тарбагатайского района Бурятии, который эксплуатирует ООО "Сибэкотранс", сообщила в четверг Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки на полигоне были выявлены многочисленные нарушения. В частности, территория свалки не огорожена и не оборудована переносными сетчатыми заграждениями для задерживания легких фракций отходов, что привело к захламлению близлежащих земельных участков. При приеме мусора на полигоне его состав не контролировался. Контроль за состоянием воздуха и почвы на территории полигона не осуществлялся.

Кроме того, "Сибэкотранс" не получало санитарно-эпидемиологического заключения на проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и устанавливало санитарно-защитную зону полигона.

"По указанным фактам 11 апреля Восточно-Байкальским природоохранным прокурором возбуждено административное дело в отношении ООО"Сибэкотранс" по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами). Решением Тарбагатайского районного суда от 17 апреля деятельность ООО "Сибэкотранс" по сбору, транспортировке и размещению ТКО на полигоне приостановлена на 90 суток", - говорится в пресс-релизе.

Заместитель директора ООО "Сибэкотранс" оштрафован на 4 тыс. рублей за осуществление деятельности по обращению с отходами без лицензии (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ).