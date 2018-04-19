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19.04.18 15:17

Объекты с нарушениями пожарной безопасности должны оперативно закрываться

© РИА Новости. Григорий Сысоев
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Объекты, на которых выявлены нарушения пожарной безопасности, должны закрываться оперативно, а не дожидаться решений судов, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании совета при полпредстве ЮФО.

"Если пожарные нашли нарушения, то через 15 минут должно быть все закрыто и опечатано, потому что бизнесмены сейчас понимают систему бумажной волокиты и живут за счет этого, тянут время до закрытия своих торговых центров", - сказал он.

По мнению С.Аксенова, структуры, проверяющие пожарную безопасность объектов массового нахождения людей, должны получить больше полномочий, которые позволят им оперативно принимать решения по закрытию тех или иных объектов.

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