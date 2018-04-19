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Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода арестован на два месяца по обвинению во взяточничестве

© РИА Новости. ГУ МВД РФ
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 16 июня 2018 года включительно", - сказал собеседник агентства.

На сайте районного суда говорится, что "в начале 2012 года глава администрации Нижнего Новгорода К. (Олег Кондрашов - ИФ) и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода П. (Владимир Привалов - ИФ), действуя совместно и согласованно", договорились о получении взятки от предпринимателя.

Согласно достигнутым договоренностям, бизнесмен "должен был передать через посредника взятку в размере 5 млн рублей, а в последующем ежемесячно передавать взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе".

Общая сумма взяток составила 17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, О.Кондрашов и В.Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в виде денег на общую сумму 17 млн рублей.

Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода.

В настоящее время О.Кондрашов объявлен в розыск, а В.Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин - задержаны.

Это уже не первое уголовное дело в отношении В.Привалова.

Ранее сообщалось, что он являлся одним из трех фигурантов уголовного дела о незаконной продаже пакета акций ОАО "ТЭК-НН". В мае 2017 года он был признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и осужден к пяти годам условно.

Также в рамках данного уголовного дела был допрошен О.Кондрашов, однако обвинения ему не предъявлялось.

О.Кондрашов был избран первым сити-менеджером Нижнего Новгорода в 2010 году после введения "двуглавой" системы управления городом. Он проработал до 22 июля 2015 года. Тогда депутаты гордумы Нижнего Новгорода отклонили отчет О.Кондрашова за 2014 год и проголосовали за его отставку.

В июле 2017 года бывший нижегородский сити-менеджер возглавил местную телекомпанию "Волга".

18 апреля 2018 года он заявил журналистам, что в настоящее время находится на лечении за границей и отверг обвинения во взяточничестве.

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