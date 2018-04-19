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19.04.18 15:51
Ямальские депутаты запретили продажу электронных сигарет детям и подросткам
Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, продающих и распространяющих электронные сигареты и жидкости для них.
За нарушение ограничения установлены административные штрафы для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 5 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.
"Принимая эти нормы, мы хотим обратить особое внимание родителей, которые могут оградить своих детей от пагубного пристрастия", - заявила одна из инициаторов законопроекта депутат Елена Зленко, слова которой приводятся в сообщении.
В приемной Е.Зленко агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что законопроект принят во втором окончательном чтении.
В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Заксобрания ЯНАО, отмечается, что аналогичные законопроекты приняты в восьми регионах РФ, в том числе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской областях, а еще в пяти рассмотрение подобных законов запланировано на текущий год.
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