Более 10 тыс. выпускников в Ростовской области приняли участие в акции "100 баллов для победы"

19.04.18 16:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Выпускники школ Ростовской области, получившие в прошлом году высший балл по ЕГЭ, поделились секретами успешной сдачи экзаменов с нынешними одиннадцатиклассниками в ходе акции "Сто баллов для победы", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении информационной политики правительства региона.

"Вы должны оставаться абсолютно спокойными на госэкзаменах, главная задача всех организаторов - создать комфортные, ясные и максимально прозрачные условия для выпускников", - сказал на открытии вебинара заместитель министра образования региона Андрей Фатеев.

Он отметил, что акция проводится для того, чтобы снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть шанс получить на ЕГЭ высокий балл. Всего в акции приняли участие более 10 тыс. будущих выпускников.

В свою очередь студента РХТУ им. Менделеева Яна Диденко, получившая в прошлом году 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку, рассказала, что готовилась к экзаменам самостоятельно, без помощи репетиторов, и отметила важность самообучения и самодисциплины, которые очень помогают в вузе.

"В интернете можно найти много пособий, вебинаров, тематических таблиц, а главное есть официальные ресурсы, где размещены актуальные задания. Сейчас выпускникам нужно уделить внимание тем заданиям, которые вызывают трудности", - сказала Я.Диденко.