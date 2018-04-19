Свободный порт в Балаклаве и две ТОР могут создать в Севастополе

19.04.18 16:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Свободный порт в Балаклаве, а также территории опережающего развития (ТОР) в Инкермане и на Северной стороне Севастополя предложил создать генеральный директор АО "Корпорация развития Севастополя" Олег Николаев в ходе сессии на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"Мы предлагаем создать в Балаклаве территорию опережающего развития - свободный порт, который позволит в рамках свободного порта принять решения, которые будут комфортны для международных капитанов (морских судов - ИФ), которые позволят принимать яхты со всего мира", - сказал О.Николаев.

Также он предложил создать еще две территории опережающего развития в Севастополе - в Инкермане и на Северной стороне города.

"Предлагаем реализовать в Инкермане девелоперский проект - это сеть каналов: 2 тыс. домов и 2 тыс. яхтенных стоянок", - сказал О.Николаев.

На Северной стороне генеральный директор АО "Корпорация развития Севастополя" предложил создать мега-парк развлечений.

"Третью территорию мы предлагаем создать на Северной стороне - мега-парк развлечений", - отметил он.

По его словам, данные проекты уже прошли стадию предварительного обсуждения в министерстве экономического развития РФ.

"Инвестору нужна стабильность. Закон о ТОРах позволяет эту стабильность ввести минимум на 70 лет", - отметил О.Николаев.

IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит в Ялте 19-21 апреля.