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19.04.18 16:43

Дальневосточные аисты в Приамурье заселили гнездо с камерой видеонаблюдения

© РИА Новости. Виталий Аньков
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Пара краснокнижных дальневосточных аистов в четверг заселила одно из гнезд возле села Тамбовка Амурской области, оснащенное онлайн камерой, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Экологи отмечают, что дальневосточный аист предпочитает строить гнездо вдали от человеческих глаз, поэтому раньше такие наблюдения были невозможны.

"С помощью онлайн-камеры экологи смогут (...) изучить поведение птиц в гнезде, как они насиживают яйца, чем кормят и как заботятся о птенцах, а также многие другие, ранее скрытые от нас, сведения о семье пернатых. Свои наблюдения за парой могут вести все любители птиц, ведь теперь аисты у нас на виду", - приводятся в сообщении слова координатора учетов дальневосточного аиста в бассейне Амура от WWF России Анны Барма.

Камера установлена специалистами ПАО "ФСК ЕЭС" и АмурСоЭС в гнезде, расположенном на линии электропередачи на высоте 20 метров. Аисты пока заняты ремонтом гнезда.

"Эта камера является пробной. Устанавливая ее, мы, в первую очередь, хотели отработать технические решения и, если честно, сомневались в том, что у нас все получится. Кроме технических деталей, честно скажу, нас беспокоило, заселят ли вообще это гнездо аисты, не почувствуют ли они какого-то "подвоха". И мы рады, что все удалось", - отметил директор Амурской экологической организации "АмурСоЭС" Юрий Гафаров.

Камера работает на автономном энергообеспечении с использованием солнечной батареи. Устройство для передачи информации сложное и, помимо самой камеры и солнечной батареи, состоит из аккумулятора, контроллера заряда, инвертора для преобразования электроэнергии, антенны для передачи интернет-связи и роутера.

Понаблюдать за семьей дальневосточных аистов можно на информационном портале Амурского экорегиона АмурИнфоЦентр.

Как сообщалось, WWF и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018 год Годом дальневосточного аиста. Ученые намерены провести масштабный учет редкого дальневосточного аиста на территории всего Амурского экорегиона, который включает в себя пять субъектов РФ, а также на севере Китая и основных мест зимовок на юге КНР.

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