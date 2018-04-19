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19.04.18 16:45

РФ и Китай согласовывают ТЭО проектов транспортных коридоров Приморья

© РИА Новости. Екатерина Штукина
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия и Китай продолжат работу над согласованием технико-экономического обоснования (ТЭО) международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2",заявил вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федерально округе Юрий Трутнев.

"Идет работа по технико-экономическому обоснованию. У нас ТЭО есть, но когда была встреча глав правительств, то китайская сторона сказала, что им тоже надо посчитать. Давайте мы подготовим свое ТЭО. Они его подготовили, мы его получили на руки, я его еще не изучал внимательно, но мои коллеги, которые предварительно ознакомились с ним, сказали, что они посчитали окупаемость на основе существующего потока. Это некорректно, дороги нет, нет транспортного потока. Поэтому говорить о том, чтобы эти расчеты брать за основу, некорректно", -сказал Ю.Трутнев журналистам в Хабаровске.

По словам вице-премьера, стороны договорились продолжить работу и в течение трех месяце найти согласованную позицию. При это он подчеркнул, что оба МТК выгодны обеим сторонам: Китай получает короткий выход к портам, а РФ будет использовать транзитные возможности.

Проекты развития двух МТК оцениваются в 300 млрд рублей, отмечал ранее Ю.Трутнев.

Международный транспортный коридор "Приморье-1" связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. "Приморье-2" соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет.

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