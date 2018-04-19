Высокая пожароопасность ожидается в девяти районах Карачаево-Черкесии

19.04.18 16:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о высокой пожароопасности, прогнозируемой в северных, центральных и южных районах республики.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-20 апреля высокая пожароопасность ожидается в Усть-Джегутинском, Хабезском, Абазинском, Прикубанском, Ногайском, Адыге-Хабыльском, Зеленчукском, Карачаевском и Урупском районах, а также в Карачаевском городском округе", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Чрезвычайное ведомство обратилось к жителям региона с просьбой не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков.