Воронежская область получит 1,5 млрд рублей на строительство новых детсадов

19.04.18 17:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Воронежской области в среднесрочной перспективе намерено сконцентрироваться на решении проблемы очередности в детские сады для детей в возрасте до трех лет, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио губернатора Александра Гусева.

Речь об этом шла в ходе ежегодного отчета главы региона об итогах деятельности правительства области за 2017 год в четверг.

А.Гусев отметил, что уже в ближайшие два года на строительство новых детских садов регион получит из федерального бюджета порядка 1,5 млрд рублей. Запланировано строительство свыше 20 объектов более чем на 4 тыс. мест, из которых более 60%, составят места для детей ясельного возраста. Полностью задачу планируется решить за три ближайшие года. Стопроцентная доступность услуг дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет была обеспечена в 2014-2015 годах.

"В безусловном порядке реализуются "майские" Указы, повышается престиж педагогического труда. Заработная плата педагогов общего образования увеличена в 1,5 раза, в дошкольном образовании - в 2 раза. В результате более 73% жителей области положительно оценивают состояние сферы образования. И это главная для нас оценка", - отметил глава региона.

В системе общего образования основным приоритетом станет сокращение числа учащихся во вторую смену. В ближайшие три года в регионе будет построено 7 новых школ более чем на 6 тыс. мест.