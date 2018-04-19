Ярмарки выходного дня с пятницы возобновят работу в Москве после зимнего перерыва

19.04.18 17:25

© РИА Новости. Нина Зотина

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Более ста ярмарок выходного дня с 20 апреля вновь начинают работу в столице после зимнего перерыва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы в четверг.

"Ярмарки откроются во всех столичных округах на более чем ста площадках, их список опубликован на портале открытых данных. В ассортименте торговых точек продукты питания и сельскохозяйственная продукция, произведенная и выращенная на территории стран - участников Евразийского экономического союза", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. При этом в текущем году главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров "овощи и фрукты". Кроме того, на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай, выращенный на собственном огороде.